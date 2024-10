Juve, il rugby all’Allianz Stadium: l’iniziativa

Nuova iniziativa targata Juve: una mostra sulla storia del rugby verrà esposta allo Juventus Museum. Tutti i dettagli

Con un comunicato la Juve ha annunciato l’apertura del Museo del Rugby all’interno dell’Allianz Stadium: “Il prossimo 23 novembre il grande rugby illuminerà l’Allianz Stadium. La nostra casa, infatti, per la prima volta aprirà i battenti per un evento non calcistico: la palla sarà ovale e sul terreno di gioco delle imprese bianconere scenderanno in campo gli Azzurri del rugby, impegnati in una super sfida contro gli All Blacks. In occasione di questo grande evento anche lo Juventus Museum apre le sue porte per ospitare “The Heart of Rugby”, una mostra imperdibile dedicata alla storia e alla cultura del rugby. Mostra che è stata inaugurata oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, nella sala delle mostre temporanee del museo bianconero. Un’esposizione unica nel suo genere dedicata alla storia, ai valori e ai protagonisti di questo affascinante sport in vista, come detto, del test match che opporrà gli Azzurri dell’Italia ai mitici All Blacks della Nuova Zelanda”.

Juve, ecco “The Hearth of Rugby”

“La mostra, realizzata in collaborazione tra la Juventus, la Federazione Italiana Rugby e il Museo del Rugby, sarà aperta al pubblico a partire da giovedì 24 ottobre – fino a domenica 24 novembre – e rappresenterà un’occasione straordinaria per gli appassionati di sport e cultura di scoprire il mondo del rugby attraverso una collezione di cimeli – maglie, palloni, coppe e altri oggetti che hanno segnato le epoche più importanti del rugby, con pezzi unici appartenuti alle Nazionali più blasonate e ai grandi club – provenienti dalla sede permanente della Fondazione “Il Museo del Rugby, Fango e Sudore” di Artena (in provincia di Roma). “The Hearth of Rugby”, ospitata negli spazi espositivi dello Juventus Museum, punto di riferimento per i tifosi bianconeri e gli amanti dello sport, che ha già aperto le sue sale ad altri sport come il tennis e la pallacanestro, offre un viaggio nel tempo alla scoperta delle origini del rugby, delle sue leggende e delle emozioni che la pallovale continua a suscitare in tutto il mondo. Anche la Federazione Neozelandese ha partecipato attivamente al progetto, inviando alcuni cimeli che saranno esposti per tutta la durata della mostra”.