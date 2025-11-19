Juve, Rugani out: lesione al soleo! I tempi di recupero

Dopo l'infortunio rimediato nell'allenamento di martedì, la Juve ha comunicato l'esito degli esami per Daniele Rugani

Brutte notizie per Luciano Spalletti. La Juve, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale ha informato i tifosi bianconeri delle condizioni di Daniele Rugani. Di seguito il comunicato: “In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra.”

L’unica nota lieta per il difensore della Signora è che si tratta di una lesione di primo grado. Il numero 24, dunque, dovrebbe essere indisponibile per massimo due settimane. Salterà dunque Fiorentina e Cagliari in campionato; Bodo/Glimt in Champions League e Udinese in Coppa Italia. Spalletti spera di poterlo recuperare in vista del match contro il Napoli.