Juve, Rugani out: lesione al soleo! I tempi di recupero

Brutte notizie per Luciano Spalletti. La Juve, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale ha informato i tifosi bianconeri delle condizioni di Daniele Rugani. Di seguito il comunicato: “In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra.”
L’unica nota lieta per il difensore della Signora è che si tratta di una lesione di primo grado. Il numero 24, dunque, dovrebbe essere indisponibile per massimo due settimane. Salterà dunque Fiorentina e Cagliari in campionato; Bodo/Glimt in Champions League e Udinese in Coppa Italia. Spalletti spera di poterlo recuperare in vista del match contro il Napoli.