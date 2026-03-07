Juve, Romano sul rinnovo di Spalletti: “La volontà c’è”

Il noto insider di mercato Fabrizio Romano ha parlato, attraverso un video sul suo canale YouTube, del rinnovo Spalletti-Juve

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti con la Juve. Di seguito le sue parole: “In conferenza stampa il tecnico ha ribadito che ci sarà con tranquillità il tempo giusto per parlare di rinnovo con la Juventus e quella resta assolutamente la destinazione tra Spalletti e la società.

C’è la volontà di andare avanti insieme chiara, anche pubblica, fatta presente anche da Giorgio Chiellini dopo la gara con il Galatasaray. Insomma, la Juventus ha preso una posizione molto chiara e lo stesso Luciano Spalletti la sta assolutamente mantenendo. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda Spalletti. Appena ci saranno aggiornamenti su accordo fatto chiuso e tutto il resto vi aggiorneremo.”