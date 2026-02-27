Juve, Romano su Spalletti: “Ottimismo per il rinnovo”

Arrivano importanti novità sul futuro di Luciano Spalletti: leggiamo le parole di Fabrizio Romano.

Attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano, ha riportato importanti aggiornamenti per quel che riguarda il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:



“Juventus che conferma quella che è sempre stata la nostra linea sull’allenatore Luciano Spalletti perché come detto la Juve in Champions ha lottato veramente con i denti per ribaltare la brutta partita di Istanbul e lo ha fatto veramente in maniera fantastica contro il contro il Galatasaray pur essendo eliminata. È una Juve che lotterà per essere nella prossima Champions, ma la linea che vi abbiamo sempre raccontato, credo di aver fatto tutto il mercato di dicembre e gennaio qui e anche l’altro giorno per ricordare che per Spalletti, per il rinnovo si va avanti. È impostato, è un discorso verbale già abbastanza avanzato su cui poi bisogna tornare con gli avvocati, scambiarsi le carte, capire i dettagli di questo rinnovo, ma la Juve e Spalletti hanno tutta l’intenzione di andare avanti insieme”.