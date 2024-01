Juve, Romano: “La percentuale su Dragusin copre l’acquisto di Djalò”

Tramite il proprio profilo X, Fabrizio Romano ha parlato delle ultime operazioni in casa Juventus in tema calciomercato. Il giornalista spiegherebbe come l'operazione che starebbe portando Radu Dragusin dal Genoa al Tottenham farà felice il club bianconero. L'operazione porterà nelle casse della Juve il 20% della vendita: una cifra che sarebbe sufficiente a coprire l'investimento per Tiago Djalò. Ecco cosa ha scritto: