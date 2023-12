Le probabili formazioni di Juve-Roma: Yildiz ancora titolare

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di Juve e Roma in vista del match in programma sabato 30 dicembre

La Juve si prepara a sfida la Roma, match in programma sabato 30 dicembre alle 20:45. I bianconeri vorranno vincere a tutti i costi così da chiudere il 2023 in bellezza, ma battere la squadra di Mourinho non sarà facile. Ma come scenderanno in campo le due formazioni?