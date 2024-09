Juve-Roma, Gatti: “Mancata un po’ di qualità nei difensori…”

Intervistato nel post partita del match pareggiato in Serie A contro la Roma all'Allianz Stadium, ha parlato il difensore della Juve, Gatti

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita contro la Roma, ha parlato il difensore della Juventus, Federico Gatti. Di seguito le sue risposte alle domande dallo studio.

Stramaccioni ha detto che lei è stato uno dei migliori giocatori della partita:

“Ringrazio il mister, però oggi c’è rammarico. Penso che la squadra sicuramente voleva vincere. Ci prendiamo un punto ma non siamo felici al 100%. Ora arrivano queste due settimane dove dobbiamo lavorare ancora più duramente. Ci sono tanti giocatori nuovi e ci aiuteranno ad amalgamarci ancora di più”.

Cosa è mancato negli ultimi venti metri rispetto alla prolificità delle prime due partite, meriti della Roma a parte?

“Sicuramente è mancata un po’ di qualità a partire da noi difensori. Nelle uscite abbiamo avute delle occasioni. Ripeto, c’è rammarico perché volevamo chiudere con tre vittorie prima della sosta, però ora due settimane dove ci riposeremo e lavoreremo ancora più duramente. Poi si inizia a giocare ogni tre giorni, quindi sarà fondamentale ogni componente del gruppo”.

Quanta consapevolezza hai in più adesso nel giocare sulla fascia?

“Il mister mi ha dato un opportunità enorme per cui sarò grato per sempre. Quella di rappresentare è un emozione enorme. Io cerco solo di dare tutto me stesso per i miei compagni, per il mister e per i tifosi ogni giorno in campo, negli allenamenti e fuori. Poi arriva la partita che è la cosa più bella da fare”.

La sensazione è che i meccanismi della coppia centrale siano sempre più positivi?

“Sì, ora con Bremer, Danilo e tutta la squadra giochiamo insieme da tre anni e si è formata un alchimia. Però è l’inizio, bisogna andare piano con i giudizi perché la stagione è ancora lunghissima. Ora si inizia a giocare ogni tre giorni e sarà fondamentale”.

Quanto vi fa lavorare Thiago Motta per creare l’alchimia anche con i nuovi acquisti?

“Tanto, ma poi ce lo ritroveremo la domenica”.