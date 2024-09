Juve-Roma, Cristante: “Parole in settimana inventate e caricate”

Intervistato nel post partita del match contro la Juventus, Cristante, centrocampista della Roma, è ritornato sulla tesa settimana giallorossa

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita contro la Juventus, ha parlato il centrocampista della Roma, Bryan Cristante. Di seguito le sue risposte alle domande dallo studio.

La solidità difensiva della Roma contro Juventus può essere la base del progetto della stagione?

“Sì, assolutamente. Volevamo trovare compattezza difensiva e andare via da qui senza subire gol. Non è mai facile e abbiamo fatto una grande partita. Dopo la sosta dobbiamo ripartire da questa compattezza difensiva”.

La tua è una risposta sul campo a ciò che è stato detto fuori?

“Sì, cerco di darla sempre la risposta al campo. Questa settimana si è parlato tanto del nulla. Di cose inventate e caricate. La risposta deve sempre arrivare sul campo per smentire le voci e dare tranquillità all’ambiente”.

Ci spieghi il tuo rapporto con l’allenatore?

“Con il mister ci conosciamo dal primo giorno che sono a Roma e questo è il settimo anno. L’ho avuto anche come collaboratore in Nazionale. C’è un rapporto molto importante che va oltre quello che può esserci tra mister e giocatore. Ecco anche perché tutto quello che è uscito in settimana sono cose forzate e inventate. Sappiamo che quando le cose non vanno tanto bene sul campo a Roma è facile caricare queste situazioni. L’importante è il campo e le prestazioni che aiutano sempre a tranquillizzare tutti”.

Ci racconti qualcosa della partita di Pisilli?

“Solo un in bocca al lupo. Pisilli è un ragazzo d’oro che si allena sempre forte. Quando arrivano questi premi non sono regalati perché questo ragazzo se li conquista. Vanno fatti i complimenti e può crescere ancora tanto. Partita dopo partita migliorerà. Che continui così”.