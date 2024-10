Juve, Rocchi ammette: "Non soddisfatto dell'ultimo turno". Svolta con il Var a chiamata? - JuveNews.eu

L'espulsione dell'attaccante della Juve Conceicao ha generato non poche polemiche: le parole del designatore arbitrale Rocchi

L’espulsione di Conceicao a seguito del giallo per simulazione nel corso di Juve-Cagliari ha generato non poche polemiche. La decisione dell’arbitro Marinelli è sembrata infatti decisamente eccessiva e ora il portoghese sarà costretto a saltare l’importante sfida di Serie A contro la Lazio. Questo però non è stato il primo episodio dubbio della stagione, con arbitri e Var che sono ora sotto la lente di ingrandimento: serve una svolta. e serve al più presto.

Juve, le parole di Rocchi: idea Var a chiamata?

L’ex arbitro e ora designatore arbitrale del CAN A Gianluca Rocchi ha detto: “Non sono soddisfatto dell’ultimo turno giocato. La formazione di un arbitro è fondamentale, ma ognuno ha una propria testa pensante e un proprio pensiero. L’ideale sarebbe ovviamente avere una omogeneità al 100% ma non è possibile: siamo esseri umani. Var a chiamata? Non posso rispondere più di tanto perché sono proposte in corso di valutazione. Di sicuro è una soluzione alternativa, potrebbe essere un appoggio complementare per aiutare l’arbitro a trovare la soluzione corretta di un evento”.