Juve, ora si riparte da zero (o quasi): la decisione della Cassazione

Quello che i tifosi bianconeri si chiedono è per quanto bisognerà aspettare? La nuova decisione rimescola le carte in tavola

Con la decisione della Corte di Cassazione di spostare ufficialmente il processo da Torino a Roma, bisognerà aspettare. Per quanto non si sa. E la Juve resta per l'ennesima volta 'appesa'. Complicato fare previsioni relativamente alle tempistiche anche solo per arrivare ad un’udienza preliminare.