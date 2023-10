Juve, rinnovo Vlahovic: spunta la data e i termini del contratto

Attualmente, il contratto dell'attaccante serbo è in scadenza nel 2026. Non ci sarebbero dunque immediate esigenze rispetto alla scadenza, ma la Juventus intenderebbe rivedere l'attuale accordo. Il club infatti intenderebbe spalmare l'attuale stipendio da 7,5 milioni di euro annui più bonus fino a 12,5. Le possibilità sarebbero due: il prolungamento di un anno con lo slittamento dei bonus o quello di due spalmando l'attuale ingaggio. Proposta che dunque andrebbe ad allungare l'accordo tra Juve e Vlahovic ma senza apportare per l'attaccante maggiori guadagni.