Juve, rinnovo Spalletti: ci siamo? Le ultime

Il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juve è ormai ad un passo. La firma dell’allenatore è attesa entro Pasqua, con l’obiettivo di ufficializzare a breve un accordo strategico per il futuro bianconero. Il contratto, molto probabilmente, sarà fino al 2027, con opzione per il 2028.
La Juventus sceglie la continuità affidandosi al tecnico che ha risollevato la squadra, restituendo identità, gioco e risultati. Il tecnico di Certaldo, dal canto suo, è pronto a proseguire il percorso senza la necessità di un vincolo a lungo termine: prima vengono i risultati.