Juve, rinnovo Rabiot ancora possibile: gli ultimi aggiornamenti

La proposta della Juve

Dopo i primi due anni di ambientamento, Adrien Rabiot è esploso alla Juventus. I tempi in cui il club bianconero cercava di cederlo al Manchester United, per poi vedere saltare la trattativa a causa delle richieste dell'entourage, paiono lontanissimi. A differenza che per Angel Di Maria o per Leandro Paredes, la Juventus non vorrebbe perdere a zero un giocatore che rappresenterebbe un patrimonio per la società e per il quale non hanno mai smesso di crederci. Ecco che allora i bianconeri vorrebbero chiedere un atto di fede a Rabiot: un anno senza Champions League in cambio di un investimento importante della società. Perchè il prolungamento di una solo stagione ha questo significato: se non riusciremo nell'intento di tornare nella massima competizione europea, sarai libero di andare. Se rimarrà, Rabiot sarebbe uno dei pilatri su cui ricostruire un ciclo vincente.