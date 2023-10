Juve, Rimedio: “Soulè di grandissimo talento. Adatto a Spalletti…”

Alberto Rimedio a parlato di Soulè, giocatore di proprietà della Juventus. Per il giornalista sarebbe ottimo negli schemi del Ct Spalletti

Intervenuto nella DS, Alberto Rimedio ha parlato di Matias Soulè in chiave Nazionale. Ecco cosa ha detto il giornalista sul giocatore il cui cartellino è di proprietà della Juventus: "Soulé e Colpani adatti al gioco di Spalletti? Soulé soprattutto. E' vero che noi da quella parte abbiamo una discreta abbondanza con Berardi, Zaniolo, qualora quest'ultimo dovesse chiarire la propria posizione davanti alla giustizia sportiva, Politano, Orsolini... Però in prospettiva Soulé è un giocatore di grandissimo talento, è un 2003. In questo momento la sua preferenza va ancora alla Nazionale argentina, dove però c'è una certa concorrenza, perché da quelle parti giocano Messi, Dybala, Di Maria, Nico Gonzalez".