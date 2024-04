Polemiche sul rigore tolto alla Juve, Cesari: “Giusto, la regola è cambiata”

Grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic la Juve ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio, ma non sono mancate le polemiche. L'arbitro ha infatti revocato un rigore ai bianconeri per un fallo ricevuto da Cambiaso. Secondo l'ex arbitro Graziano Cesari, però, la decisione è corretta: "Massa è molto vicino all'azione e Cambiaso sicuramente riceve un calcio da vicino. Il direttore di gara viene rimandato al VAR e ci sta una quindicina di secondi fischiando fuorigioco. Cambiaso era oltre la linea e Patric, stando la regola attuale, non è in piena libertà mentre colpisce il pallone quindi è giusto annullare il rigore. La regola è stata cambiata dopo la finale di Nations League del 2021 tra Francia e Spagna e bisogna tenerne conto: questa è stata la decisione giusta".