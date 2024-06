Juve, Riccardo: “Essere allenati da Motta può essere stimolante”

Lo psicologo Riccardo, presidente dell’associazione psicologi tecnici sportivi, ha parlato del nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta

Intervistato per il Corriere di Torino, Francesco Riccardo, presidente dell’associazione psicologi tecnici sportivi, ha parlato del neo allenatore della Juventus, Thiago Motta. Per lo psicologo, le caratteristiche caratteriali dell’allenatore potrebbero rendere gli allenamenti per i giocatori della Juve particolarmente stimolanti.

Riccardo su Thiago Motta

“Per i calciatori, essere guidati da Thiago Motta potrebbe risultare una sfida stimolante. Sebbene non lo si conosca personalmente, dalle sue interviste e dalla sua condotta in campo, egli appare come una figura calma e sicura di sé, un leader attento sia agli aspetti socio-emozionali che a quelli tattici. Motta possiede una profondità culturale ed emotiva che lo rende in grado di gestire una squadra in modo unico, senza necessariamente imitare altri modelli. Questa sua consapevolezza di sé è la sua forza, e potrebbe essere trasmessa ai singoli giocatori, arricchendo così l’esperienza di ogni atleta”.