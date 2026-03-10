Juve, ricavi dai main sponsor: il guadagno dei bianconeri

In vista della prossima stagione, la Juve potrà contare anche sui ricavi dei main sponsor Jeep e Visit Detroit

La Juve è concentrata al massimo nella rimonta per accedere al quarto posto, ultima posizione valida per l’accesso in Champions League. In vista della prossima stagione, per ambire allo scudetto che manca dal 19-20, la società bianconera dovrà investire intelligentemente.

Per il mercato estivo, oltre agli incassi delle competizioni della stagione ancora in corso, la Signora potrà contare anche sui ricavi degli sponsor di maglia. Grazie agli accordi con Jeep e Visit Detroit, la Juventus incassa circa 28-30 milioni di euro a stagione, posizionandosi tra le prime squadre nel campionato italiano considerando le cifre totali.

Il club bianconero ha sottoscritto gli accordi con Jeep e Visit Detroit fino al 30 giugno 2028, dunque proseguirà anche nelle prossime due stagioni. Ma come anticipato la Juve non occupa la vetta di questa classifica, riportata da Calcio e Finanza sulla base di dati forniti dai bilanci e da La Gazzetta dello Sport.