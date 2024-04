Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Cannavaro

Per la Juveè giorno di vigilia, in vista della partita di domani contro il Cagliari. Ecco le parole di Allegri in conferenza: "Chiesa? Le difficoltà di Federico post infortunio ci sono state, può fare meglio. Lo sfogo? Ne ho visti di peggio, quando un allenatore fa delle scelte lo fa per il bene della squadra. Domani andrà valutato tra lui e Yildiz chi giocherà. Non ho tanti dubbi, oggi scioglierò gli ultimi dubbi dopo l'allenamento". Anche Cannavaro ha detto la sua: "Dopo l'Inter trascorsi due anni a Torino dove i tifosi mi ritennero da subito ai livelli di Buffon e Del Piero, anche perché sul campo ho sempre garantito prestazioni importanti. Lì sono stato bene, ci hanno annullato due campionati ma la realtà è che quella era una Juve fortissima. Poi nel 2006 la società mi fece capire che c'era la necessità di cedere qualcuno e mi avvertirono della trattativa con il Real Madrid. Quando arrivi lì e visiti la sala trofei del club ti rendi conto che con quella maglia addosso non è permesso sbagliare nulla".