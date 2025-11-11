Juve, retroscena Mancini: ha rifiutato il Nottingham per i bianconeri

L'ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini era un serio candidato per la panchina della Juve dopo Tudor

Dopo l’esperienza -fallimentare- con la nazionale dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini è pronto a tornare in panchina. A sette anni dall’ultima squadra di club allenata, lo Zenit San Pietroburgo, il tecnico di Jesi ha accettato la proposta dell’Al Sadd, storico club qatariota con 18 titoli nazionali e due Champions d’Asia in bacheca.

La decisione di ripartire dal Qatar giunge dopo un periodo in cui Mancini sperava in un ritorno in Serie A. Nei mesi scorsi, infatti era stato accostato alla panchina della Juve, sia dopo l’esonero di Thiago Motta sia dopo quello di Igor Tudor. Convinto di poter approdare a Torino, l’ex CT aveva rifiutato un’offerta del Nottingham Forest, che lo aveva contattato per sostituire Ange Postecoglou, poi rimpiazzato dall’inglese Sean Dyche.