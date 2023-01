Juve a rischio retrocessione? I bookmakers sospendono la quota

La Juve rischia la retrocessione in Serie B? La situazione è particolarmente delicata e nel dubbio i bookmakers sospendono la quota

redazionejuvenews

La penalizzazione di 15 punti in classifica potrebbe essere stata soltanto la punta dell'iceberg per la Juve. Le inchieste giudiziarie continuano e c'è il rischio arrivino nuove stangate. Altri punti in classifica? Possibile, ma l'ombra della retrocessione diretta in Serie B spaventa, e non poco, i tifosi bianconeri.

I bookmakers nel dubbio si tutelano e sospendono la quota "Juve retrocessa in Serie B: sì". La situazione giuridica della Vecchia Signora è in rapido aggiornamento e gli esperti di scommesse temono di ritrovarsi a dover a pagare somme cospicue per qualcosa di non legato al terreno di gioco e per questo completamente imprevedibile. Nel dubbio quindi non si potrà più scommettere sulla retrocessione dei bianconeri. Chi invece lo ha già fatto può dormire sogni tranquilli.

Il presidente della Lega Serie A Casini ha detto: "Le plusvalenze sono un tema serio, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma basta vedere anche i dati del report calcio per vedere quanto siano cresciute e come pesino nei bilanci. Di per sé non sono un male, ci sono società che vivono in modo sano di plusvalenze. Il problema è l'abuso e va verificato con attenzione in tutti i Paesi in cui si fa mercato. La penalizzazione della Juventus? C'è una decisione in corso, aspettiamo le motivazioni e i commenti più approfonditi verranno fatti quando la vicenda sarà chiusa. Campionato falsato? È una domanda retorica, non rispondo".