Juve, il report dei calciatori bianconeri impegnati all’Europeo

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Prosegue il cammino di Kenan Yildiz in questi Europei 2024 di Germania, con la Turchia che, spinta dal calorosissimo pubblico (che sta colorando in ogni match le tribune prevalentemente di rosso), è riuscita da seconda qualificata del proprio girone a superare anche l’Austria agli ottavi. L’uomo partita nella vittoria della Turchia è Merih Demiral, che firma una storica doppietta per il suo Paese sbloccando il risultato nel primo minuto di gioco e bissando poi al 59’ – permettendo ai ragazzi guidati da Vincenzo Montella di prendersi una bella rivincita con gli interessi dopo la sconfitta subita pochi mesi fa per 6-1 proprio contro l’Austria. Titolare Kenan Yildiz, schierato sulla trequarti offensiva e in campo per 78’ – pronto adesso a godersi un’altra super sfida come quella contro l’Olanda ai quarti di finale, in programma sabato 6 luglio alle ore 21”.