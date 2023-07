Juve, il report dell’allenamento: Vlahovic e McKennie a parte

La Juventus, in USA per il torneo estivo, si sta allenando agli ordini di Massimiliano Allegri. Out ancora Vlahovic e McKennie.

redazionejuvenews

La Juventus, in attesa del primo match della nuova stagione contro il Milan, si allena in USA. La Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un report sull'ultimo allenamento: "Prima parte dedicata a lavoro atletico e poi esercizi con il pallone per i bianconeri a cui mancavano Dusan Vlahovic, che sta seguendo un percorso personalizzato e non avrebbe comunque giocato, e Milik.

McKennie ed Huijsen invece erano presenti ma si sono dedicati soltanto al lavoro atletico". Tutti e quattro non destano grandi preoccupazioni.

Infatti, non riguardano infortuni, ma solo ritardi di condizione, situazione normale per chi è arrivato da poco in ritiro.