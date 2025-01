Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Con il Derby della Mole giocato ieri, sabato 11 gennaio 2025, è ufficialmente iniziato un periodo estremamente intenso per la Juventus che scenderà in campo, oltre che nelle consuete gare del week-end, anche tre volte in settimana. Il primo appuntamento infrasettimanale sarà quello di Bergamo, contro l’Atalanta, in programma martedì 14 gennaio alle 20:45 in occasione del recupero del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata. Squadra al lavoro, dunque, nella mattinata di oggi per iniziare a preparare la sfida contro gli orobici”.

Sulla conferenza di Motta

“Come sempre accade nel giorno dopo una partita questo è stato il programma: una seduta dedicata allo scarico, per chi è stato impiegato ieri sera contro il Torino, lavoro sul campo per la restante parte del gruppo con un focus – dopo l’iniziale fase di riscaldamento – sul lavoro atletico e sul possesso palla. Domani sarà già vigilia: alle 12:00 Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti in conferenza stampa e nel pomeriggio la squadra si ritroverà al Training Center per l’ultimo allenamento prima della sfida contro l’Atalanta. Come sempre la conferenza stampa sarà in diretta su Juventus.com: per seguirla sarà sufficiente collegarsi e registrarsi gratuitamente al sito ufficiale del Club”.