Juve, Ravanelli: “Kean, Milik e Chiesa avanti a Vlahovic nelle gerarchie”

Periodo no per Vlahovic: secondo l'ex Juve Ravanelli l'attaccante serbo è l'ultima scelta nelle gerarchie di Allegri

Contro la Fiorentina Vlahovic è partito dalla panchina e una volta subentrato non ha fatto la differenza. Intervistato da TvPlay l'ex Juve Ravanelli ha detto: "In questo momento Vlahovic non è titolare fisso. Nelle gerarchie di Allegri Kean, Milik e Chiesa sono avanti. Ad oggi sono più in forma di Vlahovic".