Juve, Ravanelli a La Gazzetta: “David deve essere più completo”

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati, si è parlato anche del rendimento di Jonathan David. Qui sotto le sue parole:

“Per dimostrarsi degno della Juventus deve riuscire ad essere più completo, ha bisogno di imparare quello che gli chiede il tecnico, ovvero tenere la palla per far alzare la squadra, sarebbe un passo avanti importante per lui e per il gioco della Juventus. Yildiz? Ha tutto per rivelarsi un grandissimo, personalità, carattere e generosità. È un ragazzo dalle qualità tecniche indubbie, a queste aggiunge dedizione alla causa, che è cosa rara”.