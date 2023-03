Carta Ronaldo, la chat dei dirigenti della Juventus: “Cristiano ha firmato”

La sosta concede un po' di riposo al gruppo dei calciatori bianconeri non impegnati con le rispettive nazionali. Tuttavia, anche con il campionato in stand-by, restano giorni caldi in casa Juventus, soprattutto per questioni extra-campo. Oggi il Consiglio di Stato si riunirà per deliberare il verdetto dopo il ricorso avanzato dalla Procura di Torino per la Carta Covisoc. Poi lunedì sarà il turno dell'udienza preliminare del gup per l'inchiesta Prisma.