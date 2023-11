Juve, Rabiot: “Mia madre come agente? Se non fossi soddisfatto cambierei”

Intervenuto su Sportweek il centrocampista della Juve Adrien Rabiot ha parlato del rapporto con sua madre : "In genere, se non ho richieste specifiche che magari discutiamo insieme a monte, mi affido al suo modo di negoziare , conoscendone la personalità e il carattere".

"Non trovo nulla di male nel fatto che un genitore sia presente e penso sia rassicurante per un club sapere che un suo giocatore non sia in balia di sconosciuti o agenti con altre priorità - ha continuato -. Se avessi figli, anch’io andrei a vederne gli allenamenti".