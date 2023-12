Juve, Rabiot a rischio per il Frosinone ma Miretti non convince: due alternative

Nuovi problemi a centrocampo per la Juve: Rabiot è a rischio e Miretti non convince. Chi giocherà contro il Frosinone?

L'assenza di Rabiot in Genoa-Juve è stata una sorpresa per tutti. Il francese ha infatti recuperato dal pestone subito contro il Napoli ma ha subito una brutta botta al costato in allenamento ed è stato quindi costretto a rimanere in tribuna.