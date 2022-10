La Juve si gode super-Rabiot. Di Marzio rivela: “E’ stato Allegri a trattenerlo”

Con una doppietta Rabiot ha deciso il match di Champions League contro il Maccabi Haifa. E pensare che la Juve lo stava per vendere...

redazionejuvenews

"Sono contento dell'atteggiamento della squadra e di aver fatto gol. Per me non è importante aver fatto doppietta ma aver vinto", queste le parole di Adrien Rabiot al termine della partita contro il Maccabi Haifa. Umiltà. Il centrocampista francese ha iniziato alla grande la stagione e ieri sera in Champions League è stato decisivo.

Massimiliano Allegri ha aggiunto: "Rabiot? E’ cresciuto molto nell’età giusta, è maturato. Ha ancora margini di miglioramento, deve migliorare sul lungo e nel gioco in verticale". La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 8 in pagella, dicendo: "Il pupillo di Max suggella una serata da urlo con una doppietta: gran sinistro e colpo di testa, ma non solo. Recupera, smista e s’inserisce, con quel fisico può fare tutto".

E pensare che in estate i tifosi chiedevano a gran voce la sua cessione, ad un passo dal Manchester United. Dagli studi di Sky Sport Gianluca di Marzio ha rivelato: "Arrivata l'offerta del Manchester United andò da Allegri e gli disse: 'Mister cosa faccio?'. E Allegri disse: 'Guarda se vuoi andare vai ma per me sei un giocatore importante'. Quindi non è vero che la Juve voleva scaricare Rabiot. Sentendosi dire così da Allegri, Rabiot non ha avuto neanche la spinta di prendere seriamente in considerazione quell'offerta. E l'impiego attuale di Rabiot conferma le parole di Allegri in quel momento".