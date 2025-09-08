Juve, quattordici anni dalla “nascita” dello Stadium. La nota del club

La casa della Juve, l'Allianz Stadium, compie 14 anni: ecco il messaggio del club per lo stadio che ospita la squadra bianconera

La casa della Juve, l’Allianz Stadium, compie 14 anni: ecco il messaggio del club per lo stadio che ospita la squadra bianconera: “Da quattordici anni a questa parte, la casa della Juventus ha preso una nuova forma: un luogo definito, speciale, un modo per unire il popolo bianconero e per essere tasselli di un enorme puzzle che ha reso sempre più ricca la nostra storia. L’otto settembre 2011 è una data che tutti noi ricordiamo con un sorriso e con un po’ di commozione.

Una sera di festa, luci, fuochi d’artificio. Di tagli del nastro, di sorrisi di chi oggi ci guarda da lassù, di parole che scaldavano il cuore a noi, “Gente della Juve”, che seguivamo la cerimonia in tv o, per la prima volta, proprio li. Decine di milioni di tifosi hanno fatto visita all’Allianz Stadium in queste stagioni e tanti altri ne arriveranno in futuro; tutti mossi da un’unica certezza: gli juventini sparsi in ogni angolo del mondo sanno che questa sarà sempre casa loro. Buon compleanno, Allianz Stadium!”