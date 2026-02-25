Juve, quale futuro per Vlahovic? Le ultime

Stasera alle 21 la Juve di Luciano Spalletti è chiamata all’impresa titanica per rimontare il 5-2 subito a Istanbul contro il Galatasaray. Nel prossimo turno di Serie A, invece, saranno i giallorossi della Roma ad affrontare i bianconeri nello scontro diretto per un posto in Champions League.
Dopo queste due partite cruciali, la dirigenza della Juventus affronterà un tema molto delicato: Vlahovic parte a zero o rinnova? Il nodo è principalmente economico. L’entourage del centravanti chiede di mantenere le cifre attuali (12 milioni), alleggerite dal bonus alla firma concordato al suo arrivo.
Il club, invece, non vuole superare il nuovo tetto salariale da 6 milioni annui, fissato dopo il rinnovo di Kenan Yildiz. La distanza esiste, ma non è incolmabile. Il serbo, nel frattempo, ha messo in stand-by ogni proposta per dare priorità alla Signora.