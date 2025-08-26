Juve, quale futuro per Vlahovic? A breve la decisione del serbo
Home > Juve News

Juve, quale futuro per Vlahovic? A breve la decisione del serbo

Riccardo Focolari
roma
26 Agosto, 11:28
Dusan Vlahovic, nei prossimi due giorni, dovrà prendere una decisione sul suo futuro: rimanere in bianconero o partire

Sono ore caldissime per il futuro di Dusan Vlahovic. I prossimi giorni, infatti, saranno decisivi per capire quale direzione prenderà la sua carriera, in bilico tra la permanenza a Torino e un trasferimento last minute. Il centravanti serbo classe 2000 ha ribadito la sua preferenza: vuole restare alla Juventus fino alla scadenza naturale del contratto nel 2026.

Nonostante questa volontà, a seguire gli sviluppi di questa vicenda resta il Milandi Massimiliano Allegri, che continua a guardare con interesse alla situazione. L’allenatore livornese considera Vlahovic il profilo ideale per completare il reparto offensivo, nonostante la presenza di Gimenez e, ora, anche di Harder.

L’ex tecnico della Vecchia Signora non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’attaccante. Tuttavia, al momento, non ci sono stati affondi decisivi, ma i rossoneri restano vigili e pronti ad approfittare di eventuali aperture.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 26 Agosto, 12:01
Juve, il futuro di Vlahovic legato a Kolo Muani: dipende tutto dal PSG
L’attacco della Juventus vive giorni di riflessione e di possibili incastri. Il futuro del reparto, tuttavia, è legato a doppio filo
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 15:00
Juventus-Parma, David: “Sono molto contento. L’obiettivo è…”
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 12:09
Juventus-Parma, Cuesta: “Bianconeri fortissimi. Competeranno per…”
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 11:45
Juventus, che numeri per Kenan Yildiz! Il dato da inizio marzo 2025
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 11:28
Juventus-Parma, Yildiz: “Non sento la pressione. Vi svelo il nostro obiettivo”
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 11:07
Juventus-Parma, Cambiaso si scusa: “Mi vergogno. Non sono…”
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 10:52
Juventus-Parma, che ingenuità di Cambiaso! Il punto sulla squalifica
x