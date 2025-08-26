Juve, quale futuro per Vlahovic? A breve la decisione del serbo

Dusan Vlahovic, nei prossimi due giorni, dovrà prendere una decisione sul suo futuro: rimanere in bianconero o partire

Sono ore caldissime per il futuro di Dusan Vlahovic. I prossimi giorni, infatti, saranno decisivi per capire quale direzione prenderà la sua carriera, in bilico tra la permanenza a Torino e un trasferimento last minute. Il centravanti serbo classe 2000 ha ribadito la sua preferenza: vuole restare alla Juventus fino alla scadenza naturale del contratto nel 2026.

Nonostante questa volontà, a seguire gli sviluppi di questa vicenda resta il Milandi Massimiliano Allegri, che continua a guardare con interesse alla situazione. L’allenatore livornese considera Vlahovic il profilo ideale per completare il reparto offensivo, nonostante la presenza di Gimenez e, ora, anche di Harder.

L’ex tecnico della Vecchia Signora non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’attaccante. Tuttavia, al momento, non ci sono stati affondi decisivi, ma i rossoneri restano vigili e pronti ad approfittare di eventuali aperture.