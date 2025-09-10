Juve, quale futuro per McKennie? Il contratto scade a giugno, ma...

Le possibilità di vedere Weston McKennie alla Juve anche la prossima stagione stanno scendendo vertiginosamente. Secondo quanto riportato da alcuni esperti di mercato, vari club della Major League Soccer avrebbero già contattato il calciatore statunitense.
Difficilmente, infatti, il numero 22 discuterà con i bianconeri per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Tuttavia, qualora il club di Torino non volesse perdere a parametro zero il centrocampista, potrebbe provare a venderlo nella finestra invernale di mercato.