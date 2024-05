Juve, quale futuro per Allegri? I bookmakers fanno la loro puntata

La seconda era di Massimiliano Allegri alla Juventus si è chiusa in maniera agrodolce. Dopo la conquista della Coppa Italia, l'ormai ex tecnico della squadra bianconera è stato esonerato ufficialmente per i fatti accaduti nel post gara della vittoria in finale contro l'Atalanta. La storia tra il club e la società potrebbe però non esaurirsi, con il rischio che il tecnico possa dar avvio a una causa legale relativa alle ragioni del licenziamento. Sulla storia sportiva alla Juve, ricca di trofei e successi, è tramontata con ogni probabilità per sempre. Che futuro si aspetta ora per Allegri? I betting analyst di Sisal hanno lanciato questa domanda sulla loro piattaforma, nel quale è possibile fare la propria puntata. Per i bookmakers, la quota più bassa riguardo all'ex tecnico della Juventus spetta alla Saudi Pro League che, indipendentemente dal club, è dato a 2.5. L'alternativa più probabile, distante 2 punti, è il passaggio al Bayern Monaco. Le squadre outsiders sono il Milan e il Napoli, a cui rispettivamente la posta è pagata 6 e 7,5 volte. Infine, più alta ancora è la quota da commissario tecnico di una Nazionale, data a 9.