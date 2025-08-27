Juve, quale futuro per Filip Kostic? Le ultime sull’esterno serbo

Nonostante le numerose voci sul conto di Filip Kostic, l'esterno serbo ha preso una decisione importante. Le ultime sull'ex Eintracht

Nonostante i novanta minuti in panchina contro il Parma, il futuro di Filip Kostic sarà ancora alla Juventus. L’esterno serbo, arrivato due anni fa dall’Eintracht Francoforte, ha scelto di restare a Torino nonostante le numerose voci di mercato che lo avevano accostato a club stranieri durante l’estate.

Il laterale ha respinto le sirene estere per giocarsi le proprie carte con Igor Tudor, tecnico che lo stima e che potrebbe rilanciarlo subito in Serie A. Inoltre, dopo la squalifica per due turni di Andrea Cambiaso, potrebbe giocarsi una maglia da titolare: sia contro il Genoa che nel Derby d’Italia.