Juve-Psv, Mckennie: “Terzino o trequartista a me non cambia”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre match della sfida di Champions League contro il Psv Einhoven, ha parlato il centrocampista della Juventus, Weston Mckennie. Ecco le sue parole: “Come ha detto il mister è molto importante questa partita, giochiamo in casa. E’ importante per noi, per i tifosi, per andare avanti in Champions. Il PSV è molto forte, abbiamo avuto problemi nell’ultima partita ma per fortuna abbiamo fatto due gol. Speriamo di giocare bene, con sangue, cuore e corsa per vincerla. Ruolo? Il mio è il solito. Corro per la squadra, giochiamo per la squadra. O terzino o trequartista più centrale voglio sempre andare avanti, giocare in avanti. Dobbiamo farlo uniti come una squadra”.