Juve-Psv, Locatelli: “Nella ripresa potevamo fare meglio”

Intervistato nel post match della partita di Champions League contro il Psv, ha parlato il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli

Intervenuto nel post partita a Sky Sport del match di Champions League contro il Psv Eindhoven ha parlato il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Di seguito le parole espresse dal tecnico ai microfoni dei giornalisti. Ecco le sue parole: “Non si poteva iniziare meglio? Sì, per il risultato sì, abbastanza, abbiamo preso un gol nel finale che sicuramente ci dispiace, ma potevamo fare meglio anche come possesso palla nella loro metà campo, perché l’abbiamo avuto poco, soprattutto nel secondo tempo. Ma chiaramente è un risultato positivo cominciare la Champions League così. Abbiamo fatto una buona partita. Eravamo chiusi bene tra le linee, poi quando ripartiamo quelli davanti saltano l’uomo. Potevamo tenere di più la palla nella metà campo loro quando non riuscivamo a fare gol, ma abbiamo fatto una bella partita. Dobbiamo essere aggressivi, devo stare attento alle scalate e ai buchi che rimangono. Poi anche McKennie marcava il centrale e io scalavo. Ma quando uno ha l’uomo deve tenerlo e deve rimanere con lui”.