Juve-Psv, Giuntoli: “Vogliamo provare a tenere Kolo Muani”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven, ha parlato il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Di seguito le sue risposte alle domande poste in diretta tv.

Cosa ne pesa di una presenza così importanti dei nuovi acquisti in questa partita?

“Avevamo la necessità di colmare delle defezioni dovute a gravi infortuni e siamo intervenuti soprattutto in difesa con tre calciatori e davanti con Kolo Muani al posto di Milik. Siamo molto contenti, stasera dobbiamo fare una grande gara e dare continuità ai risultati”.

Quali sono i piani della Juve per Kolo Muani?

“I rapporti sono ottimi con il PSG, con la situazione di Milik ci siamo mossi per tempo bruciando le tante concorrenti. C’è la volontà di proseguire l’accordo che abbiamo fatto con loro e di sedersi a fine anno per capire come fare per continuare con lui”.

Un pensiero sulla scelta dell’allenatore di lasciare Koopmeiners in panchina?

“È un ragazzo che ha dato tanto nella prima parte. Non ha fatto preparazione, ha avuto un problema al costato che l’ha tenuto fermo 40 giorni. In certe partite ha dato molto anche se non gli è stato riconosciuto. Gli mancano i suoi soliti numeri, ma siamo sicuri che ci arriverà. Stasera tirerà il fiato, sono sicuro che Douglas Luiz farà la sua parte”.

Puoi spiegarci la scelta di Veiga e Kelly?

“Noi dopo Cabal, che era l’unico mancino insieme a Cambiaso, dovevamo intervenire almeno con un mancino. Ne sono arrivati due e siamo contenti, sono giocatori duttili. Veiga può giocare anche in mezzo al campo. Abbiamo ritenuto opportuno prenderli entrambi. Due ragazzi di questo valore tecnico ed anche umano».