Juve, prove anti Milan: Milik scalda i motori. Weah dentro con Mckennie

Nonostante le diverse defezioni tra le fila della rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri , la Juventus potrebbe proporre contro il Milan alcune sorprese . Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore bianconero sembrerebbe voler cambiare in parte alcune filosofie tattiche per opporsi alla squadra allenata da mister Pioli .

La prima sarebbe quella di proporre un attacco "pesante": non Moise Kean a fianco di Dusan Vlahovic, bensì Arkadiusz Milik. Inoltre, alcune variazioni sembrerebbero potersi verificare anche a centrocampo. Allegri potrebbe spostare Weston Mckennie nel ruolo di mezz'ala: in questo modo ci sarebbe nuovamente spazio per Timothy Weah dal 1' minuto. Il ritorno dell'americano da titolare sarebbe in questo caso a discapito di Fabio Miretti.