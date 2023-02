Juve, la Procura della FIGC apre un’inchiesta contro l’ex presidente Moggi

Circa un mese fa Moggi era tornato alla ribalta dopo il discorso nel corso dell'assemblea degli azionisti per l'addio di Andrea Agnelli . " Sono venuto qui per ringraziare Andrea Agnelli - aveva esordito. Nove scudetti non si vincono con facilità, chi c’è dentro conosce le difficoltà. Ringrazio Andrea per quello che ha fatto in una società che non si è mai o non ha mai saputo difendersi".

"L’epiteto più sentito è che la Juve vince perché ruba. Non è vero. La Juve ha vinto sempre sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Conosco la famiglia Agnelli, so come ha lavorato Andrea, io sono uno che è abituato a vivere e non a esistere, combatto ancora per Calciopoli che ci ha indicati per colpevoli per cose che hanno fatto altri, per questo voglio regalare ad Andrea questo cofanetto con una chiave in cui c’è tutto calciopoli con le parole di Carraro che dice che la Fiorentina e la Lazio non possono retrocedere e che la Juventus non va aiutata", aveva concluso l'ex presidente.