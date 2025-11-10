Juve, problema alla schiena per Vlahovic. Rischia la nazionale?

Impiegato titolare da Luciano Spalletti, il centravanti della Juve Dusan Vlahovic potrebbe saltare la chiamata in nazionale

Dall’arrivo di Luciano Spalletti, subentrato a Igor Tudor, il centravanti titolare della Juve è sempre stato Dusan Vlahovic. L’attaccante, tuttavia, potrebbe saltare la convocazione della nazionale serba a causa di un leggero fastidio alla schiena. Molto probabilmente verrà convocato ugualmente dal neo CT Paunovic e valutato dallo staff medico delle Aquile Bianche. In vista ci sono due match cruciali per la qualificazione ai Mondiali 2026: Inghilterra e Lettonia.