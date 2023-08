Juve, doppio prestito: Da Graca all’SD Amorbieda, Minelli alla Pro Patria

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato il rinnovo di contratto e il successivo prestito di Marco Da Graca: "Nella stagione 2023/2024 Cosimo Marco Da Graca vestirà la maglia della SD Amorebieta . Dopo il rinnovo con la Juventus fino al 2025 , è ufficiale il suo passaggio nel club spagnolo - militante in seconda divisione - con la formula del prestito annuale fino al 30 giugno 2024. Classe 2002 , Da Graca nato e cresciuto a Palermo, arriva a Torino nel 2018 e muove i suoi primi passi in bianconero con l’ Under 17 dove gioca 23 partite e segna 4 gol nel corso della stagione 2018/2019. L’annata successiva passa in Primavera ritagliandosi un ruolo da protagonista.

La stagione 2020/2021 é la più importante per lui poiché sigla 15 gol in 18 partite con l’Under 19 e soprattutto esordisce tra i professionisti, prima in Under 23, il 17 ottobre 2020, e poi in Prima Squadra, il 27 gennaio 2021 in occasione del match di Coppa Italia contro la Spal. A marzo 2021, poi, arriva la sua prima marcatura tra i professionisti nella partita contro il Grosseto, in Serie C. Da Graca saluta i nostri colori dopo avere collezionato 124 presenze e siglato 30 reti. Ora una nuova sfida affascinante, in Spagna. In bocca al lupo, Marco!".