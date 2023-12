Juve, parla il presidente del Frosinone: “Huijsen? Sappiamo dove intervenire”

Dal possibile ritorno alla Juve di Soulè fino all'affare Barrenechea: le parole del presidente del Frosinone Stirpe

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il presidente del Frosinone Stirpe ha detto: "Risultati e performance dei ragazzi ci dicono che la direzione è quella giusta riguardo al progetto che avevamo provato a impiantare due anni fa: la sostenibilità economico-finanziaria. L’Empoli è una realtà molto vicina al Frosinone, anche la città ha dimensione simili. Il Frosinone non è che può far conto su entrate milionarie, deve mettere a fattor comune tutte le risorse che ha. Azionista, sponsor e tifosi non bastano, ci vuole la “spinta” della valorizzazione dei giocatori".

Sui tanti prestiti dalla Juve: "Stiamo sviluppando sinergie con Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid. In questo momento siamo riusciti a mettere in vetrina calciatori che un po’ erano stati lasciati nel dimenticatoio e un po’ si erano persi nelle loro esperienze. Questi grandi club faticano a far giocare tutti. C’è un percorso di valorizzazione, condiviso con il club di appartenenza, che questi calciatori devono poter completare senza accelerazioni che potrebbero dimostrarsi controproducenti. Dopodiché, se qualcuno ha esigenze particolari ci si siede, ci si confronta e con il buon senso si trova una soluzione. Tengo anche a ribadire che dalla Juve non è arrivata nessuna richiesta per far tornare giocatori a Torino e non penso ci sarà nel brevissimo periodo".

E con la Juve ora il Frosinone sta per chiudere anche l'arrivo di Huijsen: "Io posso solo dire che sappiamo esattamente come e dove intervenire e abbiamo la necessità di farlo in breve tempo a causa dei tanti infortuni". Sabato i gialloazzurri affronteranno proprio la Vecchia Signora: "Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge hanno voglia di fare bella figura, quello sì. Sono ragazzi stabili, maturi negli atteggiamenti. In generale del Frosinone mi stupisce questa serenità diffusa. Non ci abbattiamo nelle difficoltà, si veda quello che abbiamo fatto col Napoli appena usciti dalla nefasta trasferta di Lecce".

