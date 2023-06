Inoltre ha aggiunto: "Se non lo hai mandato via lì, non puoi mandarlo via a fine stagione. Non penso che sia un fattore economico. Nel caso in cui dovesse andar via, la tifoseria avrà la pazienza di aspettare un giovane? Un allenatore affermato accetta la Juve con le condizioni attuali, quindi con Di Maria e Rabiot che vanno via e un Vlahovic in partenza? Probabilmente Allegri adesso è la situazione migliore ma è un grandissimo rischio".