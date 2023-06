Juve, Nesti: “Giuntoli sarebbe incompatibile con Allegri”

L'incompatibilità tra Allegri e Giuntoli

Massimiliano Allegri non è stato l'unico oggetto della disamina del giornalista. Infatti, oltre alla fiducia all'attuale allenatore della Juventus, Scanavino ha, almeno a parole, promosso Giovanni Manna a direttore sportivo della prima squadra. Una promozione che non chiude completamente la porta a un nuovo ds ma che ridurrebbe drasticamente questa eventualità. Da settimane, i rumors su un possibile arrivo di Cristiano Giuntoli dal Napoli si erano fatte sempre più insistenti. Ma, nonostante l'apparente volontà del dirigente del Napoli di chiudere con un anno di anticipo la sua mansione in terra partenopea, la sua richiesta non sarebbe stata accolta. Di fronte a queste difficoltà, la Juve avrebbe preferito cautelarsi con la promozione del direttore sportivo della Next Gen. Inoltre, secondo Nesti, il rapporto professionale tra Giuntoli e Allegri sarebbe comunque risultato complicato. Ecco perchè: "Per me l'ideale sarebbe stato scegliere il ds, e mi auguro possa essere Giuntoli, e poi scegliere l'allenatore sulla base dei giusti del ds.Se arrivasse Giuntoli, sarebbe una figura incompatibile con Allegri. Giuntoli vuole un calcio rivoluzionario, rispetto al non gioco della Juve".