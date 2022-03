Juve, Pogba: “Gli ultimi 5 anni sono stati duri, voglio tornare a vincere”

Intervistato da Le Figaro, Pogba si è lamentato della sua esperienza a Manchester. La Juve è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo...

redazionejuvenews

Intervistato dal quotidiano francese Le Figaro, l'ex biaconero Paul Pogba ha parlato della sua esperienza al Manchester Uniterd: "Devo essere onesto. Gli ultimi cinque anni non mi sono piaciuti per niente. E anche quest'anno non vinceremo nulla... che sia a Manchester o in un altro club io voglio vincere titoli. Con la Francia va tutto bene. Gioco, lo faccio nel mio ruolo, sento la fiducia del ct e dei compagni. A Manchester è dura avere la stessa regolarità quando ci sono spesso tanti cambiamenti, sia di ruolo che di compagni di squadra o di sistemi di gioco. Con i bleus ho il mio ruolo, a Manchester invece il mio ruolo qual è, mi chiedo?".

Parole molto dure quelle del centrocampista francese, che lasciano trasparire una profonda delusione. Il Manchester United è una squadra piena di grandissimi talenti tra cui Cristiano Ronaldo, altro grande ex Juve. Nonostante questo, i Red Devils negli ultimi anni non sono mai riusciti a vincere, simbolo di come non bastino dei grandi giocatori per vincere tutto, chiedere al PSG di Messi, Mbappe e Neymar. Proprio per questo il centrocampista francese potrebbe pensare di cambiare aria, visto anche che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022.

La Juve in quest'ottica segue il tutto con attenzione. Vlahovic, Zakaria e Locatelli sono stati innesti di spessore per i bianconeri, ma il lavoro per rendere la formazione di nuovo competitiva anche in Europa è ancora lungo. Per la prossima estate gli obiettivi saranno molteplici e tra questi c'è sicuramente anche l'acquisto di un centrocampista in grado di far salire il livello della mediana. Pogba sarebbe l'acquisto ideale, soprattutto a parametro zero. I tifosi bianconeri sognano un suo ritorno, ma a livello economico l'operazione potrebbe essere particolarmente difficile. Prima sarà necessario trovare un sostituto del partente Dybala: Zaniolo, Raspadori o Salah?