Juve, novità nel caso Pogba: la polizia arresta il fratello per estorsione

Tra infortuni e scandali, continua il periodo nero di Paul Pogba . Il centrocampista della Juve nelle scorse settimane è finito al centro di un vero e proprio terremoto social a seguito di alcune pesanti accuse da parte del fratello Mathias . Quest'ultimo in un video pubblicato sui social annunciava scioccanti rivelazioni sul fratello minore, seguite subito da una denuncia per diffamazione da parte del giocatore bianconero.

Secondo quanto riportato dai media francesi, ieri la polizia avrebbe arrestato Mathias e altre persone per estorsione e ricatto. Secondo gli investigatori, infatti, il fratello del Polpo avrebbe provato ad estorcere diversi milioni di euro assieme ad un'organizzazione malavitosa. Secondo la versione fornita dall'ex United, il fratello lo avrebbe rapito per estorcergli ben 13 milioni di euro come pagamento per una presunta protezione. La polizia francese farà le sue indagini, staremo a vedere.