Juve, Di Maria subito in mostra contro il Chivas. Gazzetta: “Che classe”

Ottima prestazione per Di Maria contro il Chivas, che convince tutti per forma fisica e classe: è già l'idolo dei tifosi della Juve

redazionejuvenews

La tournee negli USA è cominciata nel migliore dei modi per la Juve di Massimiliano Allegri, che ha vinto2 a 0 contro il Chivas Guadalajara. La formazione bianconera ha controllato la partita dal primo all'ultimo minuto di gioco, senza lasciare molti spazi alla squadra avversaria. In molti si aspettavano i gol di Pogba o Di Maria. Invece le reti sono state segnate da due giovani talenti come Da Graca e Compagnon. Non per questo la prestazione dei nuovi arrivati ha lasciato a desiderare. In difesa Bremer è parso subito a suo agio, preciso e pulito in ogni intervento, così come Pogba a centrocampo, solita fonte di qualità e quantità.

A prendersi la scena è stato però Angel Di Maria, decisamente il migliore in campo. L'esterno argentino è sceso in campo con una forma fisica invidiabile, che ha lasciato tutti stupiti. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 6,5 in pagella: "L’aggancio al volo con cui genera un oh di meraviglia del pubblico vale da solo il prezzo del biglietto.Va al doppio rispetto a tutti gli altri, la preparazione non lo ha appesantito e la classe la fa vedere tutta". Al momento del suo arrivo a Torino in molti si sono chiesti se a 34 anni il Fideo potesse avere ancora la giusta voglia di incidere. La prestazione di ieri ha tolto ogni dubbio.

Al termine della partita l'ex PSG ha detto: "Un bel test, molto utile per mettere minuti nelle gambe in questa fase di inizio stagione. Pogba? Uno dei giocatori più forti del mondo, dà una qualità enorme al centrocampo. Soulé? Fortissimo, un grande talento: va solo lasciato lavorare e crescere a poco a poco". Buona la prima quindi per Di Maria, che ha subito conquistato il cuore dei tifosi bianconeri. Ora testa al prossimo avversario, il Barcellona.