Juve, Pogba criptico sui social: “Aspettatevi l’inaspettato”

10 settembre 2027 : questa è la data in cui terminerà la squalifica per doping di Paul Pogba. Per quel giorno il centrocampista francese avrà 34 anni, il che si traduce con la probabile fine anticipata della sua carriera .

L'ormai ex centrocampista della Juve, però, non si perde d'animo e per questo sul suo profilo Instagram ha postato un messaggio criptico: "Aspettatevi l'inaspettato". Nella foto il francese si allena in palestra: cosa vorrà dire?