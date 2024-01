Juve, Pogba si complimenta con la squadra: il messaggio su Whatsapp

Anche se da lontano, Pogba non ha mai smesso di seguire la Juve: il francese ha scritto alla squadra dopo la vittoria contro il Lecce

Da quando è stato sospeso per la positività al doping Paul Pogba si allena da solo nella sua casa a Torino. L'obiettivo è quello di rimanere in forma, mentre i suoi legali sono al lavoro per cercare provare la sua innocenza.

Come riportato da Tuttosport in questi mesi difficili il francese non ha mai smesso di seguire la Juve, anche se da lontano. Per questo il Polpo dopo la vittoria contro il Lecce ha mandato un messaggio alla squadra per congratularsi del primo posto momentaneamente conquistato.

La Juve ha dovuto guardare avanti e procedere senza di lui, ma in fondo ogni vittoria della Vecchia Signora è anche la sua: Pogba ha fatto parte di quel gruppo e non può che esultare per ogni traguardo raggiunto.

